لجان المقاومة في فلسطين: المجزرة في مخيم عين الحلوة صفعة جديدة على وجه كل المراهنين على اتفاقيات التطبيع

ادانت لجان المقاومة في فلسطين المجزرة الصهيونية الفظيعة الذي إرتكبها العدو الصهيوني في مخيم الحلوة وراح ضحيتها عدد كبير من الشهداء والجرحى معتبرة أن هذه المذبحة الجديدة تؤكد الوجه الحقيقي لكيان المجازر والمذابح والإبادة وقادته المجرمين.

وقالت ان المجزرة الصهيونية في مخيم عين الحلوة صفعة جديدة على وجه كل المراهنين على إتفاقيات التطبيع والتعايش والسلام مع الكيان الصهيوني.

اضافت: ان المجزرة والجريمة الصهيونية في مخيم عين الحلوة تثبت أن هذا العدو المجرم وقادته الفاشيين ومن يقف خلفهم لا يردعهم سوى المقاومة وسلاحها . وعزت اللجان اهلنا في مخيم عين الحلوة بإرتقاء الشهداء الأطهار وتمنت الشفاء العاجل للجرحى .