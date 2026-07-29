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   14 صفر 1448   
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    لبنان

    وزارة الاقتصاد : نحو 600 محضر ضبط معظمها للمولدات وأسعار السلع

      أفادت مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة في تقريرها الأسبوعي، بأنها منذ بداية العام 2026 ولغاية 24 تموز الحالي استجابت لـ 744 شكوى، ونفّذت 13,290 كشفاً ميدانياً.

      كما سطّرت 583 محضر ضبط توزّع معظمها بين مولدات كهربائية (275 محضراً)، وسلامة وأسعار وأوزان السلع الغذائية (259 محضراً).

      -وفي أسبوع 20 لغاية 24 تموز: استجابت مديرية حماية المستهلك لـ 25 شكوى، ونفّذت 546 كشفاً نتج عنها 13 محضر ضبط وقرار تعليق تداول.

      وأكدت الوزارة “استمرار حملاتها الرقابية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، واتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يضمن حماية المستهلك واستقرار السوق”.

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