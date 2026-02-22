الأحد   
   22 02 2026   
   4 رمضان 1447   
   بيروت 12:38
    عربي وإقليمي

    لجان المقاومة: تصريحات هاكابي غطاء لشرعنة مشروع “إسرائيل الكبرى”

    أدانت لجان المقاومة في فلسطين المحتلة تصريحات السفير الأمريكي التي تحدث فيها عمّا وصفه بـ”حق” الكيان الصهيوني في السيطرة على أراضٍ عربية تمتد بين النيل والفرات، معتبرة أنها تمهيد لشرعنة العدوان والإبادة بحق شعوب المنطقة.

    وأكدت اللجان في بيان “أن هذه التصريحات تخدم مشروع أرض إسرائيل الكبرى”، وتهدف إلى إخضاع دول المنطقة للهيمنة الصهيونية، محذّرة من توظيف نصوص دينية وتلمودية لتبرير سياسات توسعية تهدد سيادة الدول العربية والإسلامية وأمنها.

    وشدد البيان على أن هذه المواقف تمثل رسالة دعم واضحة لأطماع الاحتلال، داعيًا إلى موقف عربي وإسلامي موحد لمواجهة ما وصفه بالأفكار المتطرفة التي تشكل خطرًا مباشرًا على استقرار المنطقة.

    المصدر: وكالة شهاب

