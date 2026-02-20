حماس نددت بالاعتداء على مخيم عين الحلوة ونفت الادعاءات التي يسوقها جيش العدو بشأن المخيم

ادانت حركة المقاومة الإسلامية – حماس “العدوان الغاشم الذي نفّذه جيش الاحتلال الصهيوني على مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا جنوب لبنان، والذي أسفر عن سقوط شهداء وجرحى من المدنيين، في جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الاعتداءات المتواصلة على الشعب الفلسطيني، وانتهاكِ سيادةِ لبنان”.

وقالت “إن استهداف مخيم يضم آلاف اللاجئين الفلسطينيين ويكتظ بالسكان المدنيين يمثل تصعيدًا خطيرًا واستهتارًا فاضحًا بكل القوانين والأعراف الدولية، ويعكس إصرار حكومة الاحتلال على توسيع دائرة عدوانها وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وأكدت “أن الادعاءات التي يسوقها جيش الاحتلال بشأن استهداف المخيم هي ذرائع واهية لا تصمد أمام الوقائع، وأن المقر الذي تم استهدافه تابع للقوة الأمنية المشتركة المنوط بها حفظ الأمن والاستقرار في المخيم.”

وإذ حملت حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا العدوان، دعت المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية إلى تحمّل مسؤولياتهم السياسية والقانونية، والتحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات ومساءلة الاحتلال على جرائمه، وتوفير الحماية لشعبنا الفلسطيني في أماكن وجوده كافة.