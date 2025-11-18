ماكرون يبدى استعداداً للحوار مع الرئيس الجزائري: باريس ترحب بحوار “جاد وهادئ” لبحث العلاقات الثنائية

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، استعداده للانخراط في حوار مباشر مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، في ظل التوتر الذي يطبع العلاقات بين البلدين في الآونة الأخيرة.

وفي رده على سؤال حول إمكانية لقاء الرئيس الجزائري على هامش قمة مجموعة العشرين المزمع عقدها نهاية الأسبوع في جنوب إفريقيا، شدد ماكرون على أهمية احترام فرنسا والسعي لحوار “جاد وهادئ” قائلاً: “إذا توفرت هذه الشروط، وكان بالإمكان تحقيق نتائج، سأكون جاهزاً لأي حوار بطبيعة الحال”.

وأضاف الرئيس الفرنسي أن الفرق الدبلوماسية الفرنسية تعمل حالياً على تهيئة الظروف المناسبة لهذا الحوار، في إشارة إلى وجود جهود رسمية لإنهاء مظاهر التوتر وتطوير العلاقات الثنائية.

المصدر: أ.ف.ب.