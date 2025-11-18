زهران ممداني يتوعد باعتقال نتنياهو اذا قدم الى نيويورك



أكد عمدة نيويورك المنتخب زهران ممداني، التزامه باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا ما وطأت قدماه أرض المدينة خلال زيارته المفترضة لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة العام المقبل.

وقال في مقابلة مع شبكة أنباء أمريكية: “كوننا مدينة تحترم القانون الدولي يعني أن نسعى لتطبيقه”، مشددًا على أن شرطة نيويورك ستكون ملزمة بتنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو، إذا ما وصل إلى المدينة.

يأتي هذا التصريح في وقت يستعد فيه ممداني لتولي منصبه رسميا، بعد فوزه بانتخابات مجلس المدينة بأغلبية ساحقة.

وكان ممداني اطلق سابقا مواقف رافضة للعدوان الإسرائيلي في غزة، التي وصفها بـ”عمل إبادة جماعية”.