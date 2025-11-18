الثلاثاء   
   18 11 2025   
   27 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 20:26
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    زهران ممداني يتوعد باعتقال نتنياهو اذا قدم الى نيويورك


      أكد عمدة نيويورك المنتخب زهران ممداني، التزامه باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا ما وطأت قدماه أرض المدينة خلال زيارته المفترضة لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة العام المقبل.
      وقال في مقابلة مع شبكة أنباء أمريكية: “كوننا مدينة تحترم القانون الدولي يعني أن نسعى لتطبيقه”، مشددًا على أن شرطة نيويورك ستكون ملزمة بتنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو، إذا ما وصل إلى المدينة.
      يأتي هذا التصريح في وقت يستعد فيه ممداني لتولي منصبه رسميا، بعد فوزه بانتخابات مجلس المدينة بأغلبية ساحقة.

      وكان ممداني اطلق سابقا مواقف رافضة للعدوان الإسرائيلي في غزة، التي وصفها بـ”عمل إبادة جماعية”.

      مواضيع ذات صلة

      أوساط صهيونية تنتقد الوصاية الأميركية بعد طلب ترامب العفو عن نتنياهو

      أوساط صهيونية تنتقد الوصاية الأميركية بعد طلب ترامب العفو عن نتنياهو

      اعلام العدو: هرتسوغ تلقى رسالة من ترامب حول العفو عن نتنياهو

      اعلام العدو: هرتسوغ تلقى رسالة من ترامب حول العفو عن نتنياهو

      ترامب يبرق رسالة للرئيس الإسرائيلي: اعفُ عن نتنياهو

      ترامب يبرق رسالة للرئيس الإسرائيلي: اعفُ عن نتنياهو