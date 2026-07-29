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   14 صفر 1448   
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    رويترز: قائد قيادة القوات المشتركة الأمريكية حذر جنودًا أمريكيين في الشرق الأوسط من ان مقاطع الفيديو والصور التي ينشرونها عبر هواتفهم المحمولة تساعد إيران على تقييم نتائج هجماتها وتوجيه هجمات لاحقة

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