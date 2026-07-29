رويترز: قائد قيادة القوات المشتركة الأمريكية حذر جنودًا أمريكيين في الشرق الأوسط من ان مقاطع الفيديو والصور التي ينشرونها عبر هواتفهم المحمولة تساعد إيران على تقييم نتائج هجماتها وتوجيه هجمات لاحقة