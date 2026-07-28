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   13 صفر 1448   
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    ما دلالات لقاء أنطون الصحناوي مع نتنياهو؟ وما أبرز الملفات التي يحملها لقاء ترامب ونتنياهو؟ المشهد يقرأه لنا محرر الشؤون العبرية حسن حجازي

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