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تقارير مصورة
ما دلالات لقاء أنطون الصحناوي مع نتنياهو؟ وما أبرز الملفات التي يحملها لقاء ترامب ونتنياهو؟ المشهد يقرأه لنا محرر الشؤون العبرية حسن حجازي
لبنان
28-07-2026 20:05 مساءً
أنطون الصحناوي
العدو الاسرائيلي
ترمب
جنوب لبنان
لبنان
نتنياهو
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