الخارجية الايرانية تعليقاً على العدوان على العراق: النظام الأمريكي وحلفاؤه في المنطقة مسؤولون عن العواقب الخطيرة لهذه الأعمال الإجرامية

أعربت وزارة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم الأربعاء عن إدانتها بشدة الهجمات العدوانية التي نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية ضد بعض المناطق في العراق، بما في ذلك الهجمات التي استهدفت منشآت ومواقع تابعة للمؤسسات الرسمية العراقية، بالإضافة إلى المواكب ومحطات زوار زيارة الأربعين الحسينية.

وقالت “تُشكل هذه الهجمات انتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية ووحدة الأراضي العراقية، وتُعد خرقًا جسيمًا للمادة 2، الفقرة 4 من ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي الأساسية، وهي جزء من طموحات الولايات المتحدة وإسرائيل لتوسيع نطاق الحرب والصراع في منطقة غرب آسيا”.

وعلى الرغم من إعرابها عن “تعازيها لعائلات الضحايا من أبناء الشعب العراقي الشريف الذين سقطوا في هذه الهجمات العدوانية”، أكدت وزارة الخارجية على “دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية الكامل وتضامنها مع الحكومة والشعب العراقي، وتعتبر النظام الأمريكي المثير للحروب وحلفاءه في المنطقة مسؤولين عن العواقب الخطيرة لهذه الأعمال الإجرامية وغير الإنسانية والتحريضي”.

المصدر: موقع المنار