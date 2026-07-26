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    عربي وإقليمي

    الخارجية الايرانية تستدعي القائم بالأعمال الأوكراني عقب الهجوم العسكري على سفينة تجارية

      استدعت وزارة الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال الأوكراني في طهران على خلفية الهجوم الإجرامي الأوكراني ضد سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين (خزر).

      وعقب العمل الإجرامي الذي ارتكبه الجيش الأوكراني بالهجوم على سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين (خزر) فجر السبت 25تموز/ يوليو والذي أسفر عن استشهاد بحار وإصابة آخرين، تم استدعاء القائم بالأعمال الأوكراني في طهران من قبل مساعد وزير الخارجية والمدير العام لشؤون أوراسيا منوشهر مرادي وتم إبلاغه باحتجاج طهران الشديد على هذا العمل العدائي والإجرامي.

      كما تم تحذير القائم بالأعمال الأوكراني من أن الهجوم على سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين (خزر) لا يُعد انتهاكًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة فحسب، ومثالًا على عمل عدواني، بل يُشكل أيضًا تهديدًا واضحًا لأمن جميع الدول الساحلية، ويجب محاسبة الحكومة الأوكرانية في هذا الشأن ومعاقبة قادة ومرتكبي هذه الجريمة.

      كما شدد الجانب الإيراني على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستدافع بحزم عن أمنها ومصالحها الوطنية، وأن أي اعتداء على أرواح مواطنيها أو ممتلكاتهم لن يمر من دون رد.

      المصدر: وكالة ارنا

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