لجنة حماية الأعيان المدنية: زودنا لجنة تقصي الحقائق بصور جرائم دولية موثقة لمدينة بنت جبيل كنموذج

عقدت لجنة حماية الأعيان المدنية ومنع التدمير الممنهج مؤتمرا صحافيا اليوم في مجلس النواب، تحدث خلاله النائب اشرف بيضون فقال: “استكمالا لمتابعة عمل حماية الأعيان المدنية ومنع التدمير الممنهج الذي بدأ في الحادي والعشرين من نيسان، كان لنا اليوم، لقاء مع لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار من المفوض السامي لمجلس حقوق الإنسان في الامم المتحدة ومركزه في الإسكوا، وكان اللقاء مثمرا، وعرضنا لواقع اللجنة ودورها وماذا فعلت منذ نيسان إلى اليوم”.

أضاف: “استمعنا من فريق تقصي الحقائق إلى دوره والمهام الموكلة اليه، ووضعنا بتصرف هذه اللجنة صورا تشكل جرائم دولية موثقة لمدينة بنت جبيل كنموذج، على ان نقدم في لقاءات اخرى ما تعمده العدو الاسرائيلي من إبادة عمرانية وارتكاب جرائم حرب لمحو الذاكرة وليس الحجر بعد ان هجر البشر. كما عرضنا لموقفنا القانوني الانساني من هذه الانتهاكات الجسيمة، كذلك سيكون هناك لقاءات اخرى وعمل متكامل مع هذا الفريق لنسهل مهامه. هذا الامر يهم كل لبنان، فجريمة على هذا المستوى لا تطال الجنوب فقط بل تمس المواثيق الدولية منذ تشكيل الامم المتحدة حتى هذه اللحظة، والهدف الأساسي لكل اللبنانيين ردع العدو بعد ان عاث فسادا في القرى والبلدات الجنوبية”.

بدوره، أكد النائب الياس جرادة “أهمية هذه الزيارة في ظل استمرار العدوان الاسرائيلي وارتكابه الجرائم الإنسانية، وضرورة التحرك على كل الصعد ومنها هذا التحرك”.

وحث “لجنة تقصي الحقائق على الإسراع في الخطوات التي تقوم بها”، مشددا على “وجوب مقاضاة العدو الاسرائيلي”، وقال: “نتكلم باسم السواد الأعظم من اللبنانيين والغالبية النيابية خلافا لاي اتفاق يحكى به من هنا او هناك، يناقض شرعة حقوق الإنسان والقوانين الدولية وحقوقنا وايضا واجباتنا التي يجب ان نقوم بها لاستعادة حقوقنا. وقد وجدنا تجاوبا في هذا الموضوع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام