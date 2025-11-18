الكونغو: قتلى بينهم مرضى في هجوم للمتمردين شرق البلاد

قُتل عدد من الأشخاص وأُصيب آخرون في هجوم نفّذه مسلحون في شرق الكونغو الديمقراطية.

وقالت السلطات المحلية إن 29 شخصاً على الأقل بينهم مرضى قُتلوا في هجوم لمتمردي جماعة “القوات الديمقراطية المتحالفة”، حيث جرى استهداف مركز صحي وعدة قرى في شرق البلاد.

وصرّح مدير الإقليم في شرق الكونغو، العقيد آلان كيويوا، في تصريح صحافي بأن “السكان والمسؤولين المحليين انتشلوا 23 جثة من مركز بيامبوي الصحي في منطقة لوبيرو بإقليم شمال كيفو، عقب الهجوم الذي وقع ليل الجمعة”.

وأضاف أن “من بين ضحايا المنشأة الصحية 11 امرأة، في حين قُتل مدنيون آخرون في ثلاث قرى مجاورة، قائلاً إن “الهجمات على المرافق الصحية جريمة ضد الإنسانية ويجب ألا تمر هذه الأعمال الشنيعة من دون عقاب”، داعياً المواطنين إلى دعم العمليات العسكرية المشتركة بين الجيشين الكونغولي والأوغندي، والتي تهدف إلى القضاء على الجماعة المتمردة.

ويخدم مركز بيامبوي كمركز صحي مرجعي للسكان، بما في ذلك النازحون بسبب العنف المستمر. وذكرت وسائل إعلام محلية أن المتمردين أحرقوا أيضاً جزءاً من مباني المنشأة إلى جانب عدد من المنازل.

ويأتي الهجوم بعد أسابيع من مقتل نحو 20 مدنياً وإصابة عدد آخر في هجوم ألقي باللوم فيه على قوات “التحالف الديمقراطي” في المنطقة نفسها في تشرين الأول/أكتوبر.

المصدر: مواقع