الثلاثاء   
   18 11 2025   
   27 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 12:44
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    الصين تدعو اليابان إلى التراجع فوراً عن تصريحاتها الخاطئة

      قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، اليوم، إن السبب الجذري للوضع الراهن في العلاقات الصينية-اليابانية يكمن في تصريحات رئيسة الحكومة اليابانية ساناي تاكايتشي حول تايوان، واصفة تلك التصريحات بأنها “صارخة وخاطئة” وتدخل صريح في الشؤون الداخلية للصين.

      وأضافت ماو أن هذه التصريحات “تنتهك بشكل خطير مبدأ الصين الواحدة وروح الوثائق السياسية الأربع بين الصين واليابان، وتقوّض الأساس السياسي للعلاقات بين البلدين”.

      وشددت على أن موقف الصين من حماية مصالحها الجوهرية ودعم العدالة الدولية “ثابت”، داعية اليابان إلى التراجع فوراً عن تصريحاتها الخاطئة، والتفكير ملياً في أفعالها، وتغيير مسارها، وتقديم تفسير واضح للشعب الصيني.

      وفي وقتٍ سابق اليوم، دعت اليابان مواطنيها في الصين إلى اتخاذ احتياطات سلامة إضافية وتجنب الأماكن المزدحمة، في ظل تصاعد التوتر الدبلوماسي بين طوكيو وبكين على خلفية قضية تايوان.

      المصدر: وكالات

      مواضيع ذات صلة

      اليابان تحذر رعاياها في الصين وسط تصاعد التوتر الدبلوماسي

      اليابان تحذر رعاياها في الصين وسط تصاعد التوتر الدبلوماسي

      كوفكو الصينية تستورد 840 ألف طن من فول الصويا الأمريكي

      كوفكو الصينية تستورد 840 ألف طن من فول الصويا الأمريكي

      اليابان تؤكد التزامها الصارم بالمبادئ الثلاثة لعدم انتشار الأسلحة النووية

      اليابان تؤكد التزامها الصارم بالمبادئ الثلاثة لعدم انتشار الأسلحة النووية