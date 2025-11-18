الصين تدعو اليابان إلى التراجع فوراً عن تصريحاتها الخاطئة

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، اليوم، إن السبب الجذري للوضع الراهن في العلاقات الصينية-اليابانية يكمن في تصريحات رئيسة الحكومة اليابانية ساناي تاكايتشي حول تايوان، واصفة تلك التصريحات بأنها “صارخة وخاطئة” وتدخل صريح في الشؤون الداخلية للصين.

وأضافت ماو أن هذه التصريحات “تنتهك بشكل خطير مبدأ الصين الواحدة وروح الوثائق السياسية الأربع بين الصين واليابان، وتقوّض الأساس السياسي للعلاقات بين البلدين”.

وشددت على أن موقف الصين من حماية مصالحها الجوهرية ودعم العدالة الدولية “ثابت”، داعية اليابان إلى التراجع فوراً عن تصريحاتها الخاطئة، والتفكير ملياً في أفعالها، وتغيير مسارها، وتقديم تفسير واضح للشعب الصيني.

وفي وقتٍ سابق اليوم، دعت اليابان مواطنيها في الصين إلى اتخاذ احتياطات سلامة إضافية وتجنب الأماكن المزدحمة، في ظل تصاعد التوتر الدبلوماسي بين طوكيو وبكين على خلفية قضية تايوان.

المصدر: وكالات