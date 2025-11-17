النائب رائد برو: وفد الخزانة الأمريكية أصبح الآمر الناهي في الموضوع المالي فأين هي سيادة الدولة؟

اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رائد برو أن “الحرب على لبنان لم تتوقف، بالرغم من أنها اختلفت بالأشكال والمستويات. فنحن من لحظة وقف إطلاق النار نعيش حروبًا على عدة مسارات هدفها فرض شروط بالسياسة لم يستطع العدو فرضها في الحرب.”

كلام النائب برو جاء خلال كلمة ألقاها في الحفل التأبيني الذي أقامه حزب الله وعائلة الشهيد السعيد المهندس بسام خليل حسين (حيدر أحمد) في حسينية الإمام الباقر (ع) في بلدة رأس أسطا الجبيلية بحضور جمع من الفعاليات الاجتماعية والبلدية والعلمائية وعوائل الشهداء وأهالي البلدة والجوار.

وأضاف النائب برو: “يمارس البعض في الداخل الحصار الاقتصادي والمالي على مكون أساسي من المكونات الاجتماعية اللبنانية، ويسعى الخارج إلى ممارسة حصار اقتصادي ومالي من خلال أدواته في الداخل، حيث جاء إلى لبنان وفد الخزانة الأمريكية لوضع شروط على اللبنانيين تحت مبررات واهية، وتحديدًا حصار مؤسسة القرض الحسن التي نعتبرها متنفسًا للناس والفقراء.”

وسأل النائب برو: “هناك مخالفات كثيرة في لبنان، مثل الأملاك البحرية وغيرها جاءت بسبب غياب الدولة، والقرض الحسن هي بالأساس مبادرة لسد ثغرة تعثر المصارف ونهب أموال المودعين، فلماذا توجيه السهام على هذه المؤسسة التي تقدم الخدمة لجميع المواطنين اللبنانيين دون تمييز؟”

وقال النائب برو ان “الزيارات المتتالية للسياسيين الأجانب إلى لبنان تأتي في سياق الضغوطات السياسية، من خلال طروحات تهدف ضرب مرتكز أساسي في لبنان وكل دول العالم ونصت عليها كل المواثيق الدولية، وهو حق الشعب في الدفاع عن نفسه في مواجهة الاحتلال والاعتداء الخارجي. كما يعملون على ضرب حق لبنان في تحديد مصالحه الوطنية والحفاظ عليها، وضرب مرتكز الحفاظ على نقاط القوة التي يمتلكها لبنان.”

واكد برو انه “بالرغم من كل هذه الضغوطات السياسية والإعلامية والاقتصادية، سنبقى صامدين، وهذا دليل إضافي على فشل العدو في تحقيق أهدافه في الميدان بفضل سواعد أهل الأرض والمقاومين في القرى والبلدات الجنوبية الأمامية. فكلما ازداد التهويل والضغط زدنا تمسكًا بثوابتنا.”