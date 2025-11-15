ماكرون يدعو إلى تشديد الحماية الاقتصادية خلال افتتاح معرض “صنع في فرنسا”

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى اعتماد سياسات أكثر صرامة وسرعة لمواجهة ما وصفه بـ”الممارسات التجارية الوحشية” و”المنافسة غير العادلة” التي تواجهها الشركات الفرنسية والأوروبية، مؤكدًا ضرورة “حماية أنفسنا بسرعة وقوة أكبر”.

وجاءت تصريحات ماكرون خلال افتتاحه الدورة الخامسة من المعرض الكبير للمنتجات المصنوعة في فرنسا داخل قصر الإليزيه، حيث أشاد بالابتكار المحلي وبجهود الشركات الوطنية في تعزيز الإنتاج والصناعة الفرنسية.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن السياق الدولي يشهد تصاعدًا في التنافسية غير المتكافئة، ما يستدعي من أوروبا “إعادة التفكير بعمق في أدواتها الدفاعية الاقتصادية”، مؤكدًا أن بلاده ستواصل الدفع نحو سياسات تضمن تكافؤ الفرص وتحمي الصناعات المحلية من الضغوط الخارجية.

ويعتبر معرض “صنع في فرنسا” حدثًا سنويًا يهدف إلى تسليط الضوء على الحرفيين والشركات الفرنسية، ويشكل منصة لإبراز المنتجات الوطنية وتعزيز حضورها في الأسواق المحلية والدولية.

المصدر: وكالات