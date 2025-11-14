عناوين وأسرار الصحف اللبنانية ليوم الجمعة 14-11-2025

أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة 14-11-2025.

عناوين الصحف:

البناء:

واشنطن تستجيب جزئيا لطلبات تعديل قرار تفويض القوة الدولية من مجلس الأمن

الناخب العراقي عاقب التغييريين وأنصف مؤيدي الحشد والمقاومة وأسقط المقاطعة

جنبلاط يدعو السياسيين للتحقق من فرص الانسحاب الإسرائيلي قبل حديث الحياد

الاخبار:

الحكومة تتقدّم خطوة في ملف إعادة الإعمار؟

«الأخبار» في المخيّم: على أرض جباليا… ما يستحقّ الحياة

مقام شمع أضيء… وأهلها عادوا

تسريبات إعلام العدوّ تدخل مرحلة التناقض: قرع لطبول الحرب ورهان على رفض اللبنانيين لحزب الله

موسم «الحرب على الإرهاب»: طريق الشرع (ليست) سالكة

مساعٍ لتشظية الائتلاف الوليد | السوداني vs المالكي: ثنائية تنافسية جديدة

الجمهورية:

وفد سعودي في لبنان قريباً… وتشاورٌ إيجابي بين عون والحزب

تمتين الوحدة في مواجهة التحدّيات: دعوة لعمل مشترك

«سوريا الجديدة» بزواياها الأربع: 3 لواشنطن وواحدة لموسكو!؟

قراءتان متناقضتان بين واشنطن وحزب الله

اللواء:

وفد سعودي إلى بيروت لإعادة العلاقات التجارية بين البلدين

مستشارة ماكرون للبحث عن دور مفقود.. وشكوى أميركية ضد برِّي أمام ترامب!

أسرار الصحف:

البناء

قال مصدر دبلوماسي إن الموقف الأميركي من قرار مجلس الأمن الدولي المفترض صدوره تشكيل القوة الدولية في غزة يتغيّر باتجاه قبول تعديلات استجابة لطلبات روسيا والصين ومجموعة من الدول الأعضاء بدلاً من التهديد الذي تضمّنه الكلام الأميركي فور تقديم مشروع القرار وفق معادلة إما أن يؤخذ المشروع الأميركي كما هو أو يرفض وأن لدى اميركا بدائل لتشكيل القوة دون مجلس الأمن الدولي. وقال المصدر إن الليونة الأميركيّة جاءت نتيجة إدراك أن الدول المشاركة سوف تنسحب ما لم يصدر القرار عن مجلس الأمن وإن على القرار أن يتضمّن إشارات واضحة باتجاهين الأول الربط بين غزة والضفة الغربية، والثاني أن الحل الراهن خطوة على طريق قيام الدولة الفلسطينية. ويعتقد المصدر أن وزن الاعتراض الإسرائيلي على القرار صار أقلّ من السابق بكثير في الحسابات الأميركية.

قال مصدر حقوقي دولي إن مجموع الكلام الصادر عن توماس برّاك بحق لبنان يشكل انتهاكاً خطيراً لقواعد القانون الدولي، بمعزل عن السقوط الأخلاقي الذي أصاب مكانته بما يستدعي سحبه من المهمة بعد فضيحة مراسلاته حول تجارة الأطفال مع جيفري ابستين، وإن هذه الانتهاكات في تصريحات برّاك ومواقفه تتيح مقاضاته بتهمة الاعتداء على السيادة اللبنانية وتعريض وحدة البلاد وسيادتها وأمنها للخطر، خصوصاً الكلام عن إلحاق لبنان بسورية والكلام عن إتاحة الاعتداء على لبنان أمام الاحتلال الإسرائيلي وآخرها الحديث عن تعاون أميركي سوري في الحرب على حزب لبنانيّ وإن هذه المقاضاة يمكن أن تجري أمام القضاء اللبنانيّ أو أي قضاء أوروبيّ.

النهار

انشغل الراي العام اللبناني أمس بخريطة قديمة لإحدى الجمعيات الاسرائيلية عن منطقة جنوب لبنان مع كتابات بالعبرية تعرض اراضي القرى الجنوبية للبيع والاستثماروهي ُنشرت العام الماضي في اطار الحرب النفسية قبيل وقف اطلاق النار، واعاد مجهولون إشغال اللبنانيين بها

تبدو التحضيرات لاستقبال البابا لاوون الرابع عشر في عدد من الابرشيات بطيئة الى حد كبير في حين ان طلبات كثيرة من سوريا والاردن والعراق سجلت عبر المنصات للمشاركة في محطات الزيارة.

لا تزال حفلات المغني الفرنسي كينجي جيراك التي تقام في لبنان قائمة في مواعيدها، ولم يصدر اي قرار بالمنع استجابة لطلب احد المحامين الذي يدعي بأن وجود جيراك يعني خرقاً قانونياً لقانون مقاطعة إسرائيل.

تراهن احزاب كبيرة على سقوط النواب التغييريين في الاستحقاق النيابي المقبل، وامكان تقاسم الاصوات التي أيدتهم في الدورة الماضية، وتعرض هذه الاحزاب دراسات تؤكد عدم امكان فوز اكثر من 2 من التغييريين.

اللواء

تتدهور العلاقة بين مرجع كبير وفريق مسيحي ناشط على خلفية ما يقال عن «وشايات» في الداخل والخارج.

نائبة شوفية تحتل أرقاماً تتفوق على زملائها من دون التحقيق عما إذا كانت ناجمة عن تضليل «النيوميديا» أو نتيجة احصاءات فعلية؟

