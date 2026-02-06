عناوين وأسرار الصحف اللبنانية ليوم الجمعة 6-2-2026

أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة 6-2-2026.

عناوين الصحف:

الأخبار

تلويح أميركي بحجب عائدات النفط: “التنسيقي” متمسّك بالمالكي

لقاء عُمان لا يُبعِد شبح الحرب | أميركا – إيران: مفاوضات الضرورة

توافق تركي – مصري – سعودي على رفض الحرب على إيران

الرهان على أميركا مجددًا

“إبادة بيئية مُنظَّمة” في الجنوب.. والدولة تُوثِّق “ع القِطعة”!

سلام يتفقّد الجنوب السبت والأحد: كيف أموركم!

مطار القليعات في مجلس الوزراء: مُخالفات بالجملة

مضبطة اتّهام “مبكّلة” لوزير الاتّصالات: عام مليء بالتجاوزات وهدر المال العام

وزارة داخل الوزارة | صناديق التعاضد: مليارات بلا رقابة؟

البناء

هيكل دافع عن لبنان وغراهام هاجم ممثلا الاحتلال فانتهى الاجتماع بدقيقة ونصف

العيون شاخصة نحو مسقط ومفاوضات أميركا وإيران حيث يتقرّر مصير المنطقة

قلق “إسرائيلي” من استبعاد الملف الصاروخي ورسم خط أحمر لمنع أي اتفاق نووي

الديار

أكثر الصواريخ الباليستية تطوّرا.. أين نشرت إيران “خرمشهر 4″؟

“حبس أنفاس” بانتظار نتائج التفاوض الأميركي – الإيراني اليوم

ترقب لعودة هيكل ومشهد لبناني ينتظر الخلاصات

تحذيرات ونصائح فرنسية.. وأسئلة حول المفاوضات “الثلاثية”

ما حذر منه جنبلاط حصل.. وأحلام الانفصال بدّدتها لعبة الأمم.. الاتفاق بين الشرع والأكراد يشمل السويداء.. والإدارات بعهدة الدروز

المهل الدستوريّة بلا حسم تدقّ ناقوس الاستحقاق.. هل تُجرى الانتخابات في موعدها أم يطغى التأجيل؟

اللواء

تصعيد إسرائيلي يسبق جولة سلام في الجنوب.. وتحضيرات لزيارة عون إلى واشنطن

محادثات موسعة لبارو في بيروت اليوم.. وغراهام يهاجم قائد الجيش

ترامب: الإيرانيون يفاوضون خوفًا من “الضربة”.. ونتنياهو لتغليب الخيار العسكري على الحل الدبلوماسي

نتنياهو يحذّر من تعاظم قوة الجيش المصري

الجمهورية

مفاوضات مسقط تنطلق اليوم

هل تنجح الدبلوماسية بين أميركا وإيران؟

عون: أنا والحزب متفاهمان على الأهداف

واشنطن وطهران: الاتفاق أو الحرب على طاولة الاحتمالات

هل هناك علاقة غرامية بين الحكومة والمركزي والمصارف؟

النهار

ترقّبٌ ثقيلٌ في لبنان لتداعيات جولة عُمان.. سلام على الحدود السبت قُبيل “المرحلة الثانية”

بارو في بيروت: ضبط النفس ومؤتمرا الجيش والإعمار

مخاطر وتحديات “قاتلة”.. “تيك توك” لـ”النهار”: نعمل على بناء الثقة وحماية المراهقين

حجب السوشيل ميديا دون الـ16 عامًا.. شهادة أمّ ومدرّسة من قلب أستراليا

“لقاء قصير جدًا” بين غراهام وقائد الجيش اللبناني.. ما الذي جرى؟

كامالا هاريس تعيد تفعيل حساب حملتها الانتخابية الرئاسية على مواقع التواصل الاجتماعي

أسرار الصحف:

البناء

تقول مصادر متابعة لمساري الحرب والتفاوض بين أميركا وإيران إن تراجع فرص الحرب وتقدم مسار التفاوض لا يرافقهما تبلور فرص التسويات والواضح أن الطرفين لا يملكان فرص التراجع عن الأهداف المعلنة التي يصعب التوفيق بينها حيث الموقف الأميركي محكوم بالغلوّ والغطرسة ولا يملك فرصة للتخلي عن أهداف تتصل بالمصالح الإسرائيلية من جهة وبلغة الإملاءات التي أعلنتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من جهة أخرى، ما يجعل سلاح الصواريخ الإيراني موضوعاً رئيسياً في النظرة الأميركية لأي تسوية، بينما يمثل هذا الموضوع قضية وجودية لإيران التي تعتقد أن تحجيم سلاحها الصاروخي سوف يمهّد الطريق لحرب سهلة عليها ولن يكون ذلك خطوة لاستبعاد فرضيّة الحرب بل زيادة فرص الحرب والتراجع عن خيار الحرب لصالح خيار التفاوض لن يكون ثمرة تفاؤل بالتسوية بل خشية من مخاطر الحرب وعندما تنخفض حسابات المخاطر لأي سبب ولو وهميّ قد تصبح الحرب بديلاً فورياً وما بقيت حسابات المخاطر تستمر المفاوضات ولو بلا أفق تسوية.

تساءلت مصادر دبلوماسية عربية عن جدية الكلام الأميركي في تفسير سبب القبول بالشروط الإيرانية التفاوضي لجهة العودة إلى مسقط والطابع الثنائي للتفاوض، وكذلك والأهم لجهة حصر التفاوض بالملف النووي مستبعداً أن يكون ما قاله البيان الأميركي عن السبب قابلاً للتصديق حيث مراعاة مواقف الحلفاء في العالمين العربي والإسلامي سبب ضعيف بقياس كيفية التعامل الأميركي مع هذه المواقف العربية والإسلامية تجاه غزة والحرص على إلزام واشنطن لتل أبيب ببنود اتفاق وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات الاسرائيلية على سورية ولبنان، بحيث يفهم أن التراجع هنا رغم الضغط الإسرائيلي يعود إلى حساب مخاطر الحرب والقول إن أميركا تتبنى في التفاوض حول البرنامج الصاروخي الإيراني وتحالفاتها ونفوذها ما يطلبه الجيران العرب لإيران يتجاهل أن لهؤلاء الجيران قلقاً من مدى ونوع الأسلحة الإسرائيلية ومن تمدد نفوذها نحو أرض الصومال وحضرموت.

الديار

اكدت مصادر مطلعة ل “الديار” ان تعيين الجنرال في جيش الاحتلال “الإسرائيلي”، غسان عليّان منسّقاً للتواصل مع الدروز في الشرق الأوسط، وضمنا لبنان، اثار ريبة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، ووصف الخطوة امام زوراه بانها شديدة الخطورة. وفي هذا السياق، شهدت “كليمنصو” ما يشبه الاستنفار السياسي من قبل جنبلاط الذي اجرى مروحة اتصالات داخلية مع كوادر الحزب الرئيسية ، وتولى النائب تيمور جنبلاط جزءا من هذه الاتصالات، وكانت التعليمات واضحة “ممنوع التواصل مع العليان تحت اي ذريعة”، والحذر مطلوب من طرق ملتوية يمكن ان يتم اللجوء اليها في هذا السياق، لذلك الحذر مطلوب، وممنوع “الغلط” لان الوضع دقيق للغاية.

الجمهورية

يمارس أحد المسؤولين السابقين الضغط والتخويف على أحد القطاعات من أجل منعه من إجراء مناقصة شفافة، وذلك لتفوز بها شركة تابعة له.

رصد تقرير لمؤسسة تُعنى بالرقابة على الإنفاق في الإدارات والمؤسسات العامة، أنّ حجم الإنفاق، عبر الاقتراض والهبات منذ أكثر من عقد من الزمن، على قطاع يؤمّن خدمة حيوية وحياتية مهمّة للمواطنين بشكل يومي، يتجاوز المليارَي دولار أميركي، من دون أن تكون هذه الخدمة مؤمّنة بالحدّ الأدنى وتنقطع موسمياً بسبب مافيات.

لجنة مكلّفة الإشراف على أحد القطاعات الحسّاسة، الذي حرم شريحة واسعة من المواطنين من حقوقهم المالية، تميل إلى اعتماد مقاربة تقوم على منطق التسويات في معالجة أزمة تضرب إحدى مؤسساته، بدلاً من اللجوء إلى المحاسبة الصارمة وتطبيق القانون، بما يضمن حقوق المتضرّرين.

اللواء

تعكف دوائر وزارة المالية على احتساب الكلفة السنوية لإعادة تصحيح الرواتب للعاملين والمتقاعدين من العسكريين على نحو مندرج الى نهاية العام 2028.

يتجه تيار مسيحي شمالي لبناء قاعدة تحالفات تشمل أكثر من قضاءين مع أطراف إسلامية، في تحالفات قديمة وجديدة..

النهار

عُلم أنه تمّ تشكيل لجنة تنسيقية من خبراء ورئيس اتحاد لعبة شعبية ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي، لدراسة إقامة ستاد رياضي في العاصمة أو الضواحي من خلال الهبة المقدمة من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” خلال زيارته الاخيرة إلى لبنان.

في تعليقه على مدى اهمية الشرق الاوسط بالنسبة الى الادارة الاميركية الحالية يقول دبلوماسي عربي ان الاستراتيجية الاميركية التي صدرت قبل نحو شهر في 30 صفحة لم تلحظ الشرق الاوسط الا في الصفحة 29 من الوثيقة و”فهمكم كفاية”.

يواجه عدد من المسرّحين أخيراً من القوى الامنية اللبنانية قرارات بالسجن تمتد من 3 اشهر الى 6 اشهر عقاباً على فرارهم من الخدمة في العامين 2019 و2020 بعد الانهيار المالي الكبير وتدني رواتبهم الى ما دون الحد الأدنى للعيش، وقد اعدوا برنامجاً للقاء المسؤولين في محاولة لإسقاط تلك الاحكام عنهم.

