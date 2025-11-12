اعتقالات واسعة في هونغ كونغ على خلفية احتيال ضخم بالعملات المشفرة

أعلنت سلطات هونغ كونغ، اليوم الأربعاء، عن توقيف عشرات الأشخاص على خلفية واحدة من أكبر قضايا الاحتيال المالي المرتبطة ببورصة العملات المشفرة “جي بي إي إكس” (JPEX)، والتي بلغت قيمتها نحو 1.6 مليار دولار هونغ كونغي (ما يعادل 206 ملايين دولار أميركي).

ووفق ما أفادت الشرطة، فإن التحقيقات في القضية بدأت منذ سبتمبر/أيلول 2023، بعد اتهام البورصة بممارسة أنشطة مشبوهة والترويج لمنتجاتها دون ترخيص قانوني، ما أدى إلى خسائر فادحة بين المستثمرين.

وذكرت الشرطة أن عدد المعتقلين وصل إلى 80 شخصاً، من بينهم 16 وُجهت إليهم تهم التآمر لارتكاب احتيال، بينما لا يزال آخرون قيد التحقيق. وأكدت السلطات أن القضية تعتبر الأكثر تعقيداً في تاريخ هونغ كونغ في مجال الاحتيال المالي، مع تسجيل أكثر من 2,700 بلاغ وشكاوى من ضحايا تعرضوا لخسائر بملايين الدولارات.

وأشارت الشرطة إلى أن بعض المتورطين فرّوا خارج البلاد، حيث أصدر الإنتربول نشرات حمراء للقبض عليهم، فيما جُمّدت أصول المشتبه بهم بقيمة تزيد عن 200 مليون دولار هونغ كونغي.

وقال كبير مفتشي مكافحة الجريمة إرنست وونغ إن التحقيقات مستمرة، مع التأكيد على عدم استبعاد توقيف المزيد من الأشخاص في الأيام المقبلة، في إطار مسعى لمكافحة الفساد والاحتيال المالي وحماية المستثمرين في الأسواق المالية.

المصدر: وكالات