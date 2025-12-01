شرطة هونغ كونغ تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق المدمّر الذي اجتاح مجمعاً سكنيا إلى 151 قتيلاً

أعلنت شرطة هونغ كونغ، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق المدمّر الذي اجتاح أحد المجمعات السكنية الأسبوع الماضي إلى 151 قتيلاً، في واحدة من أكثر الكوارث دموية في تاريخ المدينة الحديث.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة، “تسانغ شوك-يين”، في مؤتمر صحفي، أن عدد الضحايا المؤكدين ارتفع إلى 151 ولا نستبعد احتمال ارتفاع هذا الرقم لاحقًا”، في إشارة إلى أن عمليات البحث والإنقاذ ما تزال متواصلة في الموقع الذي تعرض لأضرار جسيمة.

وكان الحريق قد اندلع بسرعة مذهلة داخل المجمع السكني، ما أدى إلى انتشار الدخان الكثيف ومحاصرة العشرات داخل شققهم، ولا تزال السلطات تعمل على تحديد هوية الضحايا ومساعدة العائلات المتضررة، في وقت فتحت فيه الشرطة تحقيقًا موسعًا لمعرفة أسباب الحريق والجهات المحتملة المسؤولة عنه.

وتسود المدينة حالة حداد وصدمة مع ارتفاع عدد الضحايا، فيما تتواصل الجهود لتقييم الأضرار وتقديم الدعم للناجين، وسط مخاوف من تسجيل وفيات إضافية خلال الساعات المقبلة.

المصدر: يونيوز