ارتفاع حصيلة حريق هونغ كونغ إلى 128 قتيلا

ارتفعت حصيلة حريق هونغ كونغ إلى 128 قتيلا حصيلة ضحايا حريق اندلع الأربعاء الماضي، في مجمع سكني يضم 8 مبان في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة للصين.

جاء ذلك بحسب ما أعلنه وزير الأمن كريس تانغ، في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، أوضح فيه أن من بين القتلى رجال إطفاء.

ولا تزال هناك مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا في ظل استمرار البحث عن مفقودين.

ويواصل رجال الإطفاء جهود الإنقاذ، إذ لم يتمكنوا حتى الآن من الاستجابة لـ 25 من نداءات الاستغاثة التي تلقوها من المجمع.

وكانت السلطات الأمنية أوقفت ثلاثة أشخاص، بينهم اثنان من مديري شركة البناء التي تقوم بأعمال الصيانة في الموقع ومهندس استشاري، بتهمة “القتل غير العمد”.

المصدر: الأناضول