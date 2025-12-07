الناخبون في هونغ كونغ يشاركون في انتخابات نواب جديدة بعد أسبوعين على حريق مأساوي

توجّه الناخبون في هونغ كونغ، اليوم الأحد، إلى مراكز الاقتراع لاختيار نوابهم بموجب نظام انتخابي جديد يحصر المناصب العليا بـ”الوطنيين”، وسط دعوات لمرشحين للمساعدة في جهود الإغاثة الحكومية بعد الحريق الأكثر حصداً للأرواح الذي شهدته المدينة.

وكانت بكين عدّلت النظام الانتخابي لهونغ كونغ في العام 2021 بعد احتجاجات ضخمة مؤيدة للديمقراطية تخلّلها عنف في بعض الأحيان، وأُجري في وقت لاحق من ذلك العام أول استحقاق بموجب النظام الجديد، بلغت نسبة المشاركة فيه 30 بالمئة، وهي الأدنى على الإطلاق في المدينة.

وأظهرت الأرقام الأولية الأحد أنه على الرغم من تراجع أعداد الذين اقترعوا، ارتفعت نسبة المشاركة بسبب انخفاض العدد الإجمالي للناخبين المسجّلين، حيث أدلى نحو مليون شخص من أصل 4,1 ملايين ناخب مسجل بأصواتهم صباحاً، وفق مكتب التسجيل والانتخابات.

وتوقفت الحملات الانتخابية في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر بعدما اجتاح حريق خمسة من الأبراج السبعة في مجمّع سكني قيد الترميم شمال تاي بو، ما أوقع 159 قتيلاً على الأقل، واضطر آلاف السكان إلى ترك مساكنهم.

وفيما تسود هونغ كونغ أجواء من الحزن، أفادت وسائل إعلام محلية بتوقيف عدّة أشخاص طالبوا بتوضيحات وبإحقاق العدالة، من بينهم الطالب مايلز كوان (24 عاماً)، الذي أطلق مع آخرين عريضة حصدت 10 آلاف توقيع في أقلّ من يوم.

المصدر: أ.ف.ب.