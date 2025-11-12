ألمانيا تعلن عن مساعدات جديدة لأوكرانيا لمواجهة أزمة الكهرباء والتدفئة

في ظلّ تدهور الأوضاع الإنسانية وانهيار البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا، أعلنت ألمانيا عن تقديم حزمة مساعدات جديدة لكييف بقيمة 40 مليون يورو، تشمل مولدات كهربائية ومواد تدفئة وأغطية، إلى جانب مستلزمات إنسانية أخرى.

وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فادهفول، في تصريحات نقلها موقع تاغسشاو، إنّ برلين “تساعد في إبقاء المنازل دافئة ومضيئة”، مشيراً إلى أنّ المساعدات ستُوجَّه لإصلاح أنظمة التدفئة المتضرّرة وتوفير احتياجات السكان الأساسية في مواجهة فصل الشتاء القارس.

غير أنّ التقرير نفسه أشار إلى أنّ حجم المساعدات الإنسانية الألمانية لأوكرانيا انخفض بأكثر من النصف مقارنة بالعام الماضي، بعد تقليص موازنة وزارة الخارجية، حيث لم تتجاوز المخصصات الإجمالية هذا العام 200 مليون يورو.

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، تلقت كييف دعماً مالياً وعسكرياً هائلاً من الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، في إطار مساعٍ غربية لعرقلة الأهداف الروسية المعلنة في الميدان.

في المقابل، تؤكد موسكو أن عملياتها العسكرية في دونباس ستستمر حتى تحقيق كامل المهام الموكلة إليها، مشددةً على أنّ الهدف ليس احتلال الأراضي الأوكرانية، بل حماية السكان الذين تعرّضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية على مدى السنوات الثماني الماضية، وفق تعبير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتأتي المساعدات الألمانية الجديدة في وقتٍ تتزايد فيه المؤشرات على تراجع الدعم الغربي لكييف، وسط تآكل الثقة بقدرتها على تغيير موازين الميدان، واستنزاف اقتصادي متصاعد داخل العواصم الأوروبية.

المصدر: روسيا اليوم