الثلاثاء   
   11 11 2025   
   20 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 14:44
ArEnFrEs

    اسعار الذهب الى اين مجددا ؟

    فارس عيّاد

       شهدت أسواق الذهب و الفضة الثلاثاء 11 /11/ 2025  موجة صعود ، اذ سجل الذهب ارتفاعا ملحوظا من 4115 دولار للأونصة  إلى 4150 دولار حتى ظهر الثلاثاء  ، و ذلك بعد ايام من المراوحة و التراجع أعقبت قرار الاغلاق الحكومية و ما أحدثه من أزمة في الولايات المتحدة ، وارتفاع الأسهم العالمية .  

    صعود غير متوقع

    ما يجب التوقف عنده هو السبب الرئيس و الحقيقي  للارتفاع و ليس السبب الظاهري حيث أن الأساسيات الاقتصادية لم تدعم حركة الارتفاع بنفس القوة و هذه الاساسيات هي :

    • قوة الدولار الأمريكي ، اذ غالبا ما يشكل ارتفاعه تراجع في اقبال المستثمرين الأجانب على شراء الذهب .
    • انخفاض التوترات الجيوسياسية ، اذ ان السوق مستقرة ، وليس من محفزات ” ملاذ آمن” .
    • بيانات الشركات والأسواق إيجابية لجهة ارتفاع الأسهم و المؤشرات ما يقلل الإقبال على شراء الذهب.
    • الطلب الصيني على الذهب ، وقد انخفض من 1.2 لمدة طويلة الى 0.9 طن من الذهب (30,000 أونصة) ، ما يعني أن الطلب الصيني ليس عاملًا صعوديًا رئيسيًا.

     الصعود هو فني ميداني عنوانه المضاربة

     بعد التحقق و التدقيق يظهر بان الصعود هو فني ميداني فرضته المضاربة في الاسواق ، مع دور واضح لتدفقات صناديق الذهب ETF ، خاصة وان الذهب تجاوز مستويات ” مقاومة ” غير عادية عند 4130–4140 دولار، ما أدى إلى عمليات شراء تلقائية من المضاربين الفنيين .

    و النتيجة ، ان هذه المستويات تعمل كإشارات دخول قوية ، فتتحول الحركة إلى موجة صعود قوية رغم غياب محفزات أساسية.

    دور صناديق الذهب ETF و السيولة العالمية في زيادة الزخم تصاعديا

    DETAFOUR

    أظهرت ” The BOLD Report ” لشهر أكتوبر/2025  دخولًا غير عادي لبعض صناديق الذهب بآلاف لأونصات ، مع تفاوت التدفقات . هذه التدفقات تعزز الزخم الفني للمضاربين ، لكنها ليست دعمًا أساسياً طويل الأمد و مع ارتفاع الذهب يوم الاثنين 10/11/2025  من 3999 إلى اليوم  4150 دولار، يظهر تأثيرها في تسريع حركة السعر ودعم الموجة المضاربية.

    كما تعزز السيولة العالية المنبعثة من المستثمرين والمؤسسات المالية دفق و اندفاع الحركة ، وتجعل الذهب أكثر استعدادًا لاستمرار الصعود الفني حسب .

    تأثير تزامن الذهب والفضة :

     صعود الفضة إلى 51 دولار للأونصة و كذا البلاتين تدعم نفس الموجة المضاربية ، يعكس زخمًا جماعيًا للمعادن الثمينة.

    يبقى ان نشير الى ان أي ارتداد مفاجئ للدولار أو توقف السيولة قد يؤدي إلى تصحيح سريع للأسعار.

    المصدر: Investing+Detafour+Reuters

