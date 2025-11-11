اسعار الذهب الى اين مجددا ؟

شهدت أسواق الذهب و الفضة الثلاثاء 11 /11/ 2025 موجة صعود ، اذ سجل الذهب ارتفاعا ملحوظا من 4115 دولار للأونصة إلى 4150 دولار حتى ظهر الثلاثاء ، و ذلك بعد ايام من المراوحة و التراجع أعقبت قرار الاغلاق الحكومية و ما أحدثه من أزمة في الولايات المتحدة ، وارتفاع الأسهم العالمية .

صعود غير متوقع

ما يجب التوقف عنده هو السبب الرئيس و الحقيقي للارتفاع و ليس السبب الظاهري حيث أن الأساسيات الاقتصادية لم تدعم حركة الارتفاع بنفس القوة و هذه الاساسيات هي :

قوة الدولار الأمريكي ، اذ غالبا ما يشكل ارتفاعه تراجع في اقبال المستثمرين الأجانب على شراء الذهب .

انخفاض التوترات الجيوسياسية ، اذ ان السوق مستقرة ، وليس من محفزات ” ملاذ آمن” .

بيانات الشركات والأسواق إيجابية لجهة ارتفاع الأسهم و المؤشرات ما يقلل الإقبال على شراء الذهب.

الطلب الصيني على الذهب ، وقد انخفض من 1.2 لمدة طويلة الى 0.9 طن من الذهب (30,000 أونصة) ، ما يعني أن الطلب الصيني ليس عاملًا صعوديًا رئيسيًا.

الصعود هو فني ميداني عنوانه المضاربة

بعد التحقق و التدقيق يظهر بان الصعود هو فني ميداني فرضته المضاربة في الاسواق ، مع دور واضح لتدفقات صناديق الذهب ETF ، خاصة وان الذهب تجاوز مستويات ” مقاومة ” غير عادية عند 4130–4140 دولار، ما أدى إلى عمليات شراء تلقائية من المضاربين الفنيين .

و النتيجة ، ان هذه المستويات تعمل كإشارات دخول قوية ، فتتحول الحركة إلى موجة صعود قوية رغم غياب محفزات أساسية.

دور صناديق الذهب ETF و السيولة العالمية في زيادة الزخم تصاعديا

DETAFOUR

أظهرت ” The BOLD Report ” لشهر أكتوبر/2025 دخولًا غير عادي لبعض صناديق الذهب بآلاف لأونصات ، مع تفاوت التدفقات . هذه التدفقات تعزز الزخم الفني للمضاربين ، لكنها ليست دعمًا أساسياً طويل الأمد و مع ارتفاع الذهب يوم الاثنين 10/11/2025 من 3999 إلى اليوم 4150 دولار، يظهر تأثيرها في تسريع حركة السعر ودعم الموجة المضاربية.

كما تعزز السيولة العالية المنبعثة من المستثمرين والمؤسسات المالية دفق و اندفاع الحركة ، وتجعل الذهب أكثر استعدادًا لاستمرار الصعود الفني حسب .

تأثير تزامن الذهب والفضة :

صعود الفضة إلى 51 دولار للأونصة و كذا البلاتين تدعم نفس الموجة المضاربية ، يعكس زخمًا جماعيًا للمعادن الثمينة.

يبقى ان نشير الى ان أي ارتداد مفاجئ للدولار أو توقف السيولة قد يؤدي إلى تصحيح سريع للأسعار.

المصدر: Investing+Detafour+Reuters