غزة | العدو يشنّ غارات على خان يونس واستمرار نسف مبانٍ سكنية في رفح

في اليوم التاسع والعشرين من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، شنّت طائرات الاحتلال غاراتٍ على مناطق شرقي خان يونس، تزامناً مع استهدافاتٍ ناريةٍ نفذتها المدرعات الصهيونية، فيما تواصل قوات الاحتلال نسف مبانٍ سكنية في رفح جنوبي القطاع.

وعلى الصعيد الانساني، أعلنت حكومة غزة أن الاحتلال يواصل سياسة خنق القطاع، مشيرةً إلى أن ما دخل من المساعدات منذ وقف إطلاق النار لا يتجاوز 4453 شاحنة من أصل 15 ألفاً و600 كان من المفترض إدخالها.

هذا وأفادت صحيفة واشنطن بوست، أمس الجمعة، بأن ما يُسمى مركز التنسيق المدني العسكري يتولى الآن بدلاً من العدو دور الإشراف على المساعدات الإنسانية لغزة، وسط ترقب تصويت مجلس الأمن بخصوص القوة الدولية بشأن القطاع.

وفي السياق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن تشكيل هذه القوة بات قريبا، دون تحديد موعد.

وجدد ترامب تأكيده أن اتفاق وقف الحرب في غزة “متين”، حسب زعمه، بعد وذلك صفه من جهات عدة بأنه “هش”، خصوصاً مع مواصلة الاحتلال انتهاكه يومياً مما ادّى إلى ارتقاء عشرات الشهداء الفلسطينيين.

من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن العمل جارٍ لإصدار قرار دولي يمهد للدول المتطوعة للمشاركة في ما أسماه قوة الاستقرار الدولية بغزة للانضمام رسميا إلى تلك الجهود بمجرد الحصول على تفويض أممي.

وتتمثل المرحلة التالية من خطة الرئيس الأميركي بعد وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، في إنشاء ما أسماه “مجلس السلام” و”قوة الاستقرار الدولية”.

المصدر: مواقع إخبارية