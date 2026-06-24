شهيدان بقصف إسرائيلي على خان يونس

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي – اليوم الأربعاء- خروقات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف وإطلاق النار في أرجاء متفرقة من شرقي القطاع وجنوبه.

وأفاد مراسلنا باستشهاد الطفل أحمد محسن الرقبب، وإصابة عدد من المواطنين بعدما قصفت طائرات الاحتلال اليوم الأربعاء خيمة في مواصي خان يونس.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد المواطن آدم أبو حدايد متأثرًا بإصابته في قصف إسرائيلي سابق قرب شارع 5 في مواصي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مخيم إيواء للنازحين في حي الشيخ عجلين جنوب غربي مدينة غزة، ما خلّف دمارًا واسعًا وخرابًا كبيرًا في خيام النازحين، وأدى إلى تشريد عشرات العائلات.

وشنت طائرات الاحتلال غارة محيط محطة الخزندار قرب منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، في حين ستهدفت غارة حي التفاح شمال شرقي المدينة.

وقصفت طائرات الاحتلال أرضًا في محيط مدرسة شهداء غزة بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

وتوغلت قوات الاحتلال في منطقة العطاطرة ببيت لاهيا شمال غربي قطاع غزة، وحاصرت عائلات نازحة داخل خيامها في المنطقة.

وأطلقت آليات الاحتلال النار شمال شرقي خانيونس.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر تنفيذ عمليات قصف وإطلاق نار في مناطق متفرقة، بالتوازي مع استمرار الحصار وفرض القيود على حركة المعابر ما فاقم الأوضاع الإنسانية.

ووفق وزارة الصحة؛ فإن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار (10 أكتوبر) ارتفع إلى 1,028 شهيدا في حين ارتفع عدد المصابين إلى 3,280، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال: 785.

وفيما يتعلق بالإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 فقد ارتفع عدد الشهداء إلى 73,040 وعدد المصابين إلى 173,388.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام