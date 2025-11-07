تحذيرات ألمانية من قدرة موسكو على شنّ هجوم محدود ضد “الناتو”

في ظلّ استمرار المواجهة الروسية الغربية واحتدام الصراع في أوكرانيا، حذّر مسؤول عسكري ألماني رفيع من أنّ روسيا تمتلك القدرة على شنّ هجوم محدود ضد أراضي دول حلف شمال الأطلسي في أي وقت، مشيراً إلى أنّ القرار بالتحرك سيبقى مرهوناً بموقف الحلفاء الغربيين.

وقال اللفتنانت جنرال ألكسندر سولفرانك، رئيس قيادة العمليات المشتركة في الجيش الألماني، في مقابلة مع وكالة “رويترز”: “إذا نظرنا إلى قدرات روسيا الحالية وقوتها القتالية، يمكن لروسيا أن تشنّ هجوماً محدود النطاق على أراضي حلف الناتو بدءاً من الغد”، موضحاً أنّ هذا الهجوم سيكون “صغيراً وسريعاً ومحدوداً إقليمياً، وليس واسع النطاق، لأنّ موسكو لا تزال منخرطة بشدّة في الحرب الأوكرانية”.

وجدد سولفرانك تحذيرات الحلف من إمكانية أن تُقدم روسيا على هجوم أوسع بحلول عام 2029 في حال واصلت تعزيز قدراتها العسكرية.

في المقابل، ينفي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين امتلاك بلاده نيات عدوانية، مؤكداً أنّ العملية العسكرية في أوكرانيا جاءت “رداً على توسّع الناتو الذي يهدد الأمن الروسي”.

وأشار سولفرانك إلى أنّ القوات الجوية الروسية ما تزال تحتفظ بقدرات قتالية كبيرة رغم الانتكاسات في أوكرانيا، وأنّ إمكاناتها النووية والصاروخية لم تتأثر. كما لفت إلى أنّ خسائر أسطول البحر الأسود لا تعني تراجعاً في قدرات الأساطيل الروسية الأخرى، في وقت تواصل فيه موسكو مساعيها لرفع عدد جنودها إلى مليون ونصف.

وتأتي هذه التحذيرات في ظلّ تصاعد المخاوف الأوروبية من حوادث التوغّل الأخيرة للطائرات المسيّرة في أجواء بولندا، والتي تُعتبرها دول الحلف مؤشراً إضافياً على احتمالات التصعيد الروسي في المنطقة.

المصدر: وكالات