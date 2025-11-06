الشيخ عبد الرزاق زار المستشار الثقافي الإيراني وتأكيد على عمق العلاقات

زار رئيس جمعية “الإصلاح والوحدة” في لبنان الشيخ ماهر عبد الرزاق، يوم الخميس، المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان السيد محمد رضا مرتضوي، حيث قدّم له “التهاني والتبريكات بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد”، متمنّيًا له “التوفيق والسداد في مهامه لما فيه خير لبنان وإيران والأمة الإسلامية”.

وخلال اللقاء، تمّ التأكيد على “عمق العلاقات الثقافية والعلمية والدينية بين الشعبين اللبناني والإيراني، وضرورة تعزيز التعاون المشترك في المجالات الفكرية والتربوية والثقافية، لما لذلك من أثرٍ في ترسيخ قيم الحوار والانفتاح والتفاهم بين الشعبين”.

وأشاد الشيخ عبد الرزاق “بالدور الكبير الذي تقوم به الجمهورية الإسلامية الإيرانية في وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني في مواجهة العدوّ الصهيوني المحتل”، وأكّد أن “وقوف الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى جانب الشعب اللبناني ومساندته في تعزيز صموده، لهو دليلٌ على متانة العلاقة والتعاون بين البلدين”.

وشكر الشيخ عبد الرزاق “الجمهورية الإسلامية على دعمها للبنان وفلسطين في مواجهة العدوّ الصهيوني المحتلّ لأرضنا ولمقدساتنا”، داعيًا إلى “المزيد من المبادرات المشتركة التي تخدم الإنسان والمجتمع والأمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام