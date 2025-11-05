اعتقال 80 شخصاً في هونغ كونغ بقضية احتيال كبرى بالعملات المشفرة مرتبطة بمنصة “جي بي إي إكس”

أعلنت شرطة هونغ كونغ، الأربعاء، عن إلقاء القبض على عشرات المشتبه بهم في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال المالي المتعلقة ببورصة العملات المشفرة “جي بي إي إكس” (JPEX).

وتعود القضية إلى أيلول/سبتمبر 2023، حين بدأت الشرطة تحقيقاً موسعاً بعد أن اتهمت هيئة تنظيم الأوراق المالية في المدينة المنصة بممارسة أنشطة “مشبوهة” والترويج غير المرخص لمنتجاتها الاستثمارية.

وحتى الآن، تم اعتقال 80 شخصًا مرتبطين بالقضية، من بينهم 16 وُجههت إليهم تهم رسمية تشمل “التآمر لارتكاب احتيال”، بينما لا يزال الآخرون قيد التحقيق.

واعتبرت الشرطة أن القضية تمثل أكبر عملية احتيال في هونغ كونغ من حيث عدد الضحايا وقيمة الخسائر خلال السنوات الأخيرة، كما أنها أول ملاحقة قانونية لأعمال احتيال في الأصول الافتراضية منذ إقرار القوانين المنظمة لها في 2023.

وتشير التحقيقات إلى تلقي الشرطة أكثر من 2700 بلاغ متعلق بالقضية ووصول إجمالي الخسائر إلى 1.6 مليار دولار هونغ كونغي.

وأوضحت الشرطة أن المجموعة استخدمت حملات دعائية مكثفة تروّج لعوائد مرتفعة ومخاطر منخفضة واستعانت بمؤثرين على مواقع التواصل لجذب المستثمرين، مع تورط بعض هؤلاء المؤثرين وأصحاب حسابات مصرفية وهمية في عمليات غسل الأموال من خلال محافظ العملات المشفرة.

ولا تزال الشرطة تلاحق بقية المتورطين، بمن فيهم “عقول مدبرة” هاربة خارج البلاد أصدرت بحقهم الإنتربول نشرات حمراء، في حين جرى تجميد أصول للمشتبه بهم بقيمة تفوق 200 مليون دولار هونغ كونغي. وأكدت الشرطة استمرار التحقيقات وعدم استبعاد اعتقال المزيد من المتورطين مستقبلاً.

المصدر: أ.ف.ب