وزير الصحة يزور مستوصف “سيد الشهداء” في حارة صيدا ويثني على جهود العاملين والمتطوعين

زار وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين مستوصف سيد الشهداء في حارة صيدا، يرافقه عدد من مستشاريه وموظفي الوزارة، بحضور نائب المدير العام للهيئة الصحية الإسلامية مالك حمزة، ومدير الهيئة في منطقة جبل عامل الثانية أحمد سعد، ورئيس المجلس البلدي مصطفى الزين ونائبه أحمد صالح، ومخاتير البلدة حسين صالح ونبيل زيدان، إضافة إلى شخصيات دينية وفعاليات محلية ومتطوعين في الهيئة الصحية.

وجال الوزير ناصر الدين على أقسام المستوصف، مثنياً على جهود العاملين والمتطوعين في خدمة الأهالي، لا سيما النازحين خلال العدوان الصهيوني الأخير، مؤكداً أهمية التكافل الاجتماعي ودور المجتمع المحلي في دعم المواطنين في هذه المرحلة الصعبة.

وأكد الوزير تقديره لكل من ساهم في تقديم الرعاية الصحية والإغاثية، من موظفين ومتطوعين وجمعيات محلية، مشدداً على أن التعاون بين الدولة والمجتمع المدني هو أساس مواجهة التحديات الصحية والإنسانية في لبنان.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام