العراق يدين المجازر والانتهاكات في السودان

دانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، المجازر والانتهاكات في مدينة الفاشر غربي السودان. وقالت الوزارة، في بيان إنها “تُعرب عن إدانة جمهورية العراق الشديدة للمجازر والانتهاكات التي ترتكبها “قوات الدعم السريع” في مدينة الفاشر غربي السودان، وما تخلّفه من ضحايا ومعاناة إنسانية جسيمة بين المدنيين الأبرياء”.

وأضافت، أنها “ترفض بشدة كل محاولات الإخلال بالأمن والاستقرار أو المساس بسيادة الدولة في السودان الشقيق، وتحذر من مخاطر المساعي الرامية إلى فرض أمر واقع أو تكريس أي شكل من أشكال التقسيم الجغرافي أو السياسي للبلاد”.

وأكدت الوزارة، “دعم جمهورية العراق الكامل لاعتماد طريق الحوار سبيلاً لحل المشكلات ونبذ العنف واللجوء إلى المسار السلمي، ومساندتها لهذا المسار في إطار حوار وطني يُسهم في إنهاء الأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار للشعب السوداني”.

المصدر: واع