الخارجية الروسية تؤكد استمرار التعاون الاستراتيجي مع إيران وتعزيز التنسيق المشترك في الشرق الأوسط

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في معرض حديثها عن المعاهدة الشاملة الاستراتيجية بين موسكو وطهران، أن روسيا عازمة على مواصلة التعاون الوثيق والبناء مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط.

وفي ردها على الاستفسارات حول الزيارات المتبادلة بين المسؤولين السوريين والإيرانيين إلى موسكو، وزيارة علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إلى روسيا، ثم زيارة لافرنتيف ممثل الرئيس الروسي للشأن السوري إلى طهران، شددت زاخاروفا على أن رؤى موسكو وطهران بشأن غالبية القضايا الدولية والإقليمية المحورية متقاربة أو متماثلة التوجه.

وأوضحت المتحدثة الروسية أن المعاهدة الاستراتيجية الشاملة، التي دخلت حيز التنفيذ في الثاني من الشهر الجاري، تشكل دافعاً إضافياً لتعزيز التنسيق المشترك بين البلدين، ووفقاً لبنودها، يسعى الطرفان إلى دعم جهود تعزيز السلام والأمن في المناطق المجاورة، مع تأكيدها على شمول ذلك للشرق الأوسط والتزام موسكو باستمرار التعاون البناء مع طهران.

المصدر: وكالة ارنا