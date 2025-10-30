احتجاجات جديدة في أكبر مدينة في تنزانيا بعد الانتخابات

أعلنت الشرطة التنزانية مساء أمس الأربعاء فرض حظر تجول في مدينة دار السلام العاصمة الاقتصادية للبلاد بعد اندلاع احتجاجات عنيفة تزامنت مع الانتخابات الرئاسية التي يُتوقع أن تفوز بها الرئيسة سامية صولوحو حسن عقب استبعاد أبرز مرشحي المعارضة من السباق الانتخابي.

وأشارت تقارير إلى أن المحتجين استخدموا تطبيق زيلو -الذي يحول الهواتف الذكية إلى أجهزة اتصال لاسلكي- للتنسيق فيما بينهم، ولم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة أو الشرطة رغم طلبات وسائل الإعلام.

بدوره، وصف حزب المعارضة الرئيسي تشاديما الانتخابات بأنها “تتويج” للرئيسة سامية حسن التي تولت الحكم عام 2021 بعد وفاة سلفها، وقد تم استبعاد الحزب في أبريل/نيسان الماضي بعد رفضه التوقيع على مدونة سلوك انتخابية.

المصدر: مواقع