الخميس   
   30 10 2025   
   8 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 13:48
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    احتجاجات جديدة في أكبر مدينة في تنزانيا بعد الانتخابات

      أعلنت الشرطة التنزانية مساء أمس الأربعاء فرض حظر تجول في مدينة دار السلام العاصمة الاقتصادية للبلاد بعد اندلاع احتجاجات عنيفة تزامنت مع الانتخابات الرئاسية التي يُتوقع أن تفوز بها الرئيسة سامية صولوحو حسن عقب استبعاد أبرز مرشحي المعارضة من السباق الانتخابي.

      وأشارت تقارير إلى أن المحتجين استخدموا تطبيق زيلو -الذي يحول الهواتف الذكية إلى أجهزة اتصال لاسلكي- للتنسيق فيما بينهم، ولم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة أو الشرطة رغم طلبات وسائل الإعلام.

      بدوره، وصف حزب المعارضة الرئيسي تشاديما الانتخابات بأنها “تتويج” للرئيسة سامية حسن التي تولت الحكم عام 2021 بعد وفاة سلفها، وقد تم استبعاد الحزب في أبريل/نيسان الماضي بعد رفضه التوقيع على مدونة سلوك انتخابية.

      المصدر: مواقع

      مواضيع ذات صلة

      نيوسوم وهاريس يلمّحان إلى خوض الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة

      نيوسوم وهاريس يلمّحان إلى خوض الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة

      الحجار: أمن طرابلس واستقرارها أولوية وملف الانتخابات في موعدها

      الحجار: أمن طرابلس واستقرارها أولوية وملف الانتخابات في موعدها

      الكاميرون: صدور نتائج الانتخابات وبيا يتنحى

      الكاميرون: صدور نتائج الانتخابات وبيا يتنحى