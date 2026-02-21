النائب عزّ الدين: قرار رفع أسعار المحروقات وزيادة القيمة المضافة مرفوض جملةً وتفصيلاً

أحيا حزب الله احتفالاً تكريمياً للشهيد المجاهد محمد تحسين حسين قشاقش “أبو داوود” في بلدة عين بعال، بحضور النائبين حسن عز الدين وحسين جشي، وعلماء دين وفعاليات شعبية، تقديراً لتضحياته في الدفاع عن لبنان وحفظ كرامة أهله.

وفي كلمته، اعتبر النائب عز الدين أن قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات وزيادة ضريبة القيمة المضافة “مرفوض رفضاً كاملاً جملة وتفصيلاً”، مؤكداً أن هذه القرارات المتسرعة “لن تعالج الواقع الاقتصادي، بل ستزيد العبء على الطبقة المتوسطة والفقيرة”، مشدداً على أن الحكومة قادرة على تحصيل الأموال من موارد أخرى كالتهرب الضريبي والأملاك البحرية والمرامل.

كما أشار عز الدين إلى الاستحقاق الانتخابي القادم، مؤكداً أن الانتخابات ستجري في موعدها المحدد، ومشدداً على ثبات تحالف حزب الله مع حركة أمل في مواجهة كل التحديات والتهديدات، قائلاً: “موقفنا نابع من ثقتنا بأهلنا وبيئتنا التي ستعلن موقفها في صندوق الاقتراع لتأكيد خيارها في دعم المقاومة وبقاءها”.

وعن المفاوضات الإيرانية مع الولايات المتحدة، شدد النائب على أن إيران تفاوض “من موقع القوة والاقتدار الميداني”، وأن الجمهورية الإسلامية لن تتخلى عن حقوقها ومصالحها الوطنية والقومية، مؤكداً أن الرد على أي تهديد أميركي سيكون “وفق المعادلة التي وضعها الإمام السيد علي الخامنئي، والتي تقوم على قوة الردع وامتلاك القدرات اللازمة لحماية مصالح الأمة”.

المصدر: العلاقات الإعلامية في حزب الله