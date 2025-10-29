وزير الزراعة يوقع مذكرة تفاهم مع جمعية “سفير لبناء الغد”

وقّع وزير الزراعة د. نزار هاني مذكرة تفاهم مع جمعية “سفير لبناء الغد” (SPHERE Building Tomorrow – SBT) لتعزيز التنمية الريفية وتمكين المجتمعات المحلية، ودعم سبل العيش المستدامة، ضمن المسار الإصلاحي للوزارة لتعزيز الأمن الغذائي والتنمية الزراعية.

وتهدف المذكرة إلى تدريب وإرشاد حوالي 300 مزارع في محافظتي الجنوب والنبطية، وتقديم دعم مالي مباشر لـ129 مزارعاً بقيمة 500 دولار لكل منهم، بالإضافة إلى ربطهم بالمطابخ المجتمعية لتسويق منتجاتهم.

وأكد هاني أن الاتفاقية تأتي ضمن رؤية الوزارة لبناء شبكة شراكات استراتيجية تجمع بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، وتحويل السياسات إلى مشاريع ملموسة على الأرض لتعزيز صمود المزارعين وبناء اقتصاد ريفي منتج ومستدام.

من جهتها، اعتبرت المديرة التنفيذية للجمعية لمى كوثراني أن الاتفاقية تشكّل نموذجاً ناجحاً للتكامل بين القطاع العام والمجتمع المدني في مواجهة التحديات الزراعية والغذائية في لبنان.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام