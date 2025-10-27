إقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات في 1 و2 ك1 بمناسبة زيارة البابا لاون الرابع عشر للبنان

أصدر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مذكرة رقم 38/2025 قضت بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة زيارة الحبر الأعظم البابا لاون الرابع عشر إلى لبنان.

وجاء في نص المذكرة: “بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها قداسة الحبر الأعظم البابا لاون الرابع عشر إلى لبنان وإفساحا في المجال لمختلف القطاعات للمشاركة في استقبال قداسته، يعلن الإثنين والثلثاء في 1 و2/12/2025 يومي عطلة رسمية، وتقفل كل الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وكل الجامعات والمدارس الرسمية والخاصة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام