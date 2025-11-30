قبلان: لا نهوض للبنان إلا بوحدته الوطنية وشراكة المسجد والكنيسة

أدلى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان بتصريح أكد فيه أنه “لا يوم أكبر للبنان من شراكة الأديان، ولا شيء أعظم من بناء مشتركات أبدية بين المسجد والكنيسة”. وشدد على أنه “لا نهوض لهذا البلد المظلوم إلا بوحدته الوطنية وقيمه الأخلاقية، ولا قيام له إلا بتأكيد مصالحه العليا ومنع الفتنة ودفن الحقد وتحييد مشاريع الخراب”.

وأضاف أن “لا نكبة أكبر من خسارة بعضنا البعض عبر توظيف الخارج في الداخل اللبناني، ولا تماسك للبنان إلا من خلال شراكة وثيقة للعائلة اللبنانية، فضلًا عن تأمين شروط المواطنة النبيلة بعيدًا عن عقدة الحسابات الدولية القذرة”.

المصدر: الوكالة الوطنية