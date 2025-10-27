وزير الحرب الأميركي يزور منطقة المحيطين الهندي والهادئ الأسبوع المقبل

يتوجه وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث الأسبوع المقبل في جولة تشمل عدة دول في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وفق ما أعلن البنتاغون الذي وصف المنطقة بأنها تمثل “أولوية” في الاستراتيجية الأميركية.

يشمل جدول زيارة هيغسيث كلًا من هاواي، اليابان، ماليزيا، فيتنام، إضافة إلى كوريا الجنوبية كما أوضحت وزارة الحرب الأميركية في بيانها.

وسيحث الوزير خلال جولته حلفاء الولايات المتحدة على زيادة الإنفاق الدفاعي، وذلك “في مواجهة التهديدات الإقليمية المتنامية”.

وتعد هذه الجولة الثالثة لوزير الحرب الأميركي في المنطقة، وتتزامن مع زيارة للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي من المقرر أن يلتقي الرئيس الصيني شي جينبينغ الخميس المقبل في كوريا الجنوبية.

وتعتبر وزارة الحرب الأميركية منطقة المحيطين الهندي والهادئ “أولوية استراتيجية”، خاصة في ظل استمرار التوتر بين واشنطن وبكين.

وخلال زيارة سابقة إلى سنغافورة في أيار/مايو الماضي، أكد هيغسيث خلال مشاركته في منتدى شانغريلا – أكبر اجتماع للأمن والدفاع في آسيا – أن الولايات المتحدة “ستعيد توجيه استراتيجيتها لردع أي عدوان من الصين الشيوعية”.

وأضاف الوزير الأميركي آنذاك أن “التهديد الذي تمثله الصين حقيقي وقد يكون وشيكًا”، ما أثار استياء بكين.

المصدر: أ.ف.ب.