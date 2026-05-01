على خلفية التوترات.. كندا تراجع صفقة شراء مقاتلات “أف-35” من الولايات المتحدة

أكد وزير الدفاع الكندي، ديفيد ماغينتي، مراجعة بلاده لاتفاق مبرم مع الولايات المتحدة لشراء مقاتلات من طراز “أف-35”.

ونقل عن الوزير قوله إن الاتفاق الأولي كان يقضي بشراء 88 مقاتلة أميركية من الجيل الخامس، مشيراً إلى أن عملية المراجعة تشمل أيضاً البحث عن مصادر أخرى لتلبية احتياجات كندا الدفاعية.

وفي السنوات الأخيرة، ظهرت بعض التوترات السياسية والاقتصادية بين الجانبين، خصوصاً في فترات مختلفة من الإدارات الأميركية، بسبب ملفات مثل الرسوم التجارية، سلاسل التوريد الدفاعية، وارتفاع كلفة برامج التسليح الأميركية.

كما أن كندا كانت في أكثر من مرة، تحت ضغط داخلي لإعادة تقييم الاعتماد الكبير على السلاح الأميركي، والبحث عن تنويع مصادر التسلح أو زيادة المكوّن المحلي في الصناعات الدفاعية.

وفي كلمة له في بداية العدوان على إيران، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، إن “الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران تتعارض مع القانون الدولي”.

المصدر: روسيا اليوم