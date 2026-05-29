المقاومة الاسلامية: ردًّا على تصعيد العدو الاسرائيلي لعدوانه ومجازره بحق المدنيين استهدف مجاهدونا عند الساعة 08:35 الجمعة موقع المالكيّة خلف الحدود وثكنة يفتاح بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة