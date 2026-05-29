أمريكا | واشنطن تهدد بفرض عقوبات على عُمان إذا تعاونت مع إيران في إدارة هرمز

هدّد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، بفرض عقوبات على سلطنة عمان، حليفة الولايات المتحدة، إذا تعاونت مع إيران في إدارة مضيق هرمز.

وقال بيسنت عبر منصة إكس “لن تتسامح حكومة الولايات المتحدة مع أي محاولة لإنشاء نظام رسوم عبور في مضيق هرمز”.

وأضاف “يجب على سلطنة عمان، على وجه الخصوص، أن تعلم أن وزارة الخزانة الأميركية ستلاحق بلا هوادة أي جهة متورطة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في تنفيذ رسوم العبور في المضيق، وأن أي شريك متواطئ سيتعرض للعقوبات”.

وفي وقت لاحق، قال بيسنت خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، إنّه تحدث عبر الهاتف صباحا مع سفير سلطنة عمان.

وأضاف “لقد أكد لي أن لا مجال لفرض رسوم مرور في المضيق”.

وتابع “لقد تمتع بلدانا بعلاقات طيبة على مدى مئتي عام. وهو يأمل أن تستمر هذه العلاقات لمئتي عام أخرى. لقد أخبرته أن هذه الفكرة (فرض رسوم المرور) غير واردة، وأنه لا يريد المخاطرة بتعريض المواطنين العمانيين أو المؤسسات المالية العمانية للعقوبات”.

الأربعاء، فاجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجميع بتهديده خلال اجتماع لحكومته بـ”نسف” سلطنة عمان، بينما تساءل مراقبون ما إذا كان يقصد إيران.

وقال ترامب إن على عُمان أن “تحسن التصرف” وإلا فإننا “سننسفهم”، وقد أعادت وزارة الخارجية نشر تصريحاته على منصة إكس.

وجاء تصريح الرئيس الأميركي ردا على سؤال بشأن إمكانية إدارة إيران وعمان المضيق الذي تطلان عليه، وهو سيناريو رفضه.

وقال ترامب لصحافيين خلال اجتماع لإدارته في البيت الأبيض “كلا، المضيق سيكون مفتوحا للجميع”.

وتابع “إنها مياه دولية، وعُمان ستحسن التصرف مثل الجميع، وإلا فسيتعين علينا نسفهم. يفهمون ذلك وسيكونون على ما يرام”.

المصدر: وكالة يونيوز