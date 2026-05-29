    لبنان

    الشيخ القطان: لنتوحد بمواجهة العدو الإسرائيلي وغطرسته

      قال رئيس جمعية “قولنا والعمل” في لبنان الشيخ أحمد القطان إن “كان العدو الإسرائيلي يدّعي استهداف فئة معينة، إلا أنه في الحقيقة يستهدفنا جميعًا”، وتابع “من الغباء أن يظن أحد منا أنه يستهدف فئة أو حسبة أو منطقة معينة من اللبنانيين، ولذلك فإن واجبنا أن نكون جميعاً في مواجهته، وأن نتوحد في هذه المواجهة لنكون يدًا واحدة وقلبًا واحدًا وجسدًا واحدًا في وجه كل هذه الاعتداءات والغطرسة”.

      وأضاف الشيخ القطان في حديث له الجمعة “نحن على يقين أنه لن تقوم قائمة لهذا العدو في بلدنا، وأننا إن شاء الله سندحره وننتصر عليه بقوة الله، ثم بقوة إرادتنا، إرادة الشرفاء من هذا البلد الذين لا يريدون لهذا العدو مقامًا في أرضنا، لذلك علينا أن نتوحد وأن نكون قلبًا واحدًا وجسدًا واحدًا في مواجهته”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

