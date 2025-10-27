الإثنين   
   27 10 2025   
   5 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 15:42
    خاص

    العقوبات الاقتصادية..حرب من نوع آخر

    صفا عزالدين

    بات سلاح العقوبات الاقتصادية أداة رئيسية تستخدمها الدول الأقوى  ضد خصومها، على أمل أن يساعد ذلك على تغيير مواقف الدول المُعاقَبة من قضايا أو سياسات معينة.

    تتبنى العقوبات بعدًا لا أخلاقيا، إذ تُفرض أساسًا على الدول التي تُهدِّد المصالح العليا العالمية التي تضعها الدول المُهيمنة على النظام الاقتصادي العالمي وهيكل النظام الدولي، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا الغربية.

    لا تكتفي العقوبات الاقتصادية باستهداف الدول والأنظمة الحاكمة، بل تطال أيضًا الأفراد وأعضاء المجتمع المدني ورجال السياسة والاقتصاد والمجتمع بصورة شخصية، وهي بذلك ممارسة طويلة الأمد تختلف أسبابها باختلاف الظروف.

    المصدر: قناة المنار

