    دولي

    بولندا تعتقل أوكرانيين بتهمة التجسس

      أعلنت السلطات البولندية عن احتجاز مواطنين أوكرانيين بتهمة التجسس، بحسب المتحدث باسم وزير الاستخبارات البولندية، ياتسيك دوبجينسكي.

      وأوضح دوبجينسكي أن الإجراءات المشتركة بين خدمة مضادات الاستخبارات العسكرية ووكالة الأمن الداخلي أدّت إلى اعتقال الرجل والمرأة في مدينة كاتوفيتسه، وهما في الثانية والثلاثين والرابعة والثلاثين من العمر، بعد الاشتباه في عملهما لصالح أجهزة استخبارات أجنبية.

      وأشار المتحدث إلى أن الموقوفين كانوا يجمعون معلومات حول القدرات العسكرية البولندية، ومرافق البنية التحتية الحيوية، وتركيب معدات خفية، بما يشمل دراسة تحركات الجنود ومواقعهم.

      وبموجب قرار المحكمة، تم توقيف المشتبه بهما لمدة ثلاثة أشهر لحين استكمال التحقيقات.

      المصدر: روسيا اليوم

