المرشح الديمقراطي لمنصب عمدة نيويورك يؤكد التمسك بهويته الإسلامية

تعهد زهران ممداني، المرشح الديمقراطي لمنصب عمدة مدينة نيويورك، بالتمسك بهويته الإسلامية، وذلك رداً على حملة متصاعدة وصفها بالعنصرية من قبل منافسه أندرو كومو الحاكم السابق لولاية نيويورك وداعميه.

وتحدث ممداني، أمس الجمعة، خارج مسجد في منطقة برونكس بنيويورك، وبحضور عدد من الشيوخ، عن الإهانات التي واجهها المسلمون في المدينة منذ فترة طويلة. وحبس دموعه أثناء حديثه عن قرار عمته المتحجبة عدم ركوب مترو الأنفاق بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول لأنها لم تشعر بالأمان.

وروى ممداني كيف أن عمه نصحه بلطف عند دخوله عالم السياسة لأول مرة بأن “يحتفظ بإيمانه لنفسه”. وقال: “هذه دروس تعلّمها الكثير من المسلمين في نيويورك، وخلال الأيام القليلة الماضية أصبحت هذه الدروس هي الرسائل الختامية لأندرو كومو وكيرتس سليوا وإريك آدامز”.

وفي مؤتمر صحفي عُقد لاحقاً، اتهم كومو منافسه بـ”لعب دور الضحية” لأغراض سياسية، ونفى وجود الإسلاموفوبيا على نطاق واسع في نيويورك.

ويبدأ التصويت المبكر في هذا السباق اليوم السبت، على أن تجرى الانتخابات في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وتظهر أحدث استطلاعات الرأي أن ممداني هو الأوفر حظاً، وإذا تمكن من الفوز فسيكون أول عمدة مسلم للمدينة والأصغر سناً خلال 100 عام.

وينافسه كومو، الذي ترشح مستقلاً بعد خسارته الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، والمرشح الجمهوري كيرتس سليوا. أما العمدة الحالي للمدينة، إريك آدامز، فقد انسحب من السباق وأعلن تأييده لكومو.

