الرئيس بري استقبل وزير العدل ونقيب المحامين والمستشار الإيراني

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير العدل عادل نصار حيث تم عرض للأوضاع العامة وآخر التطورات وشؤوناً تشريعية .

وإستقبل رئيس المجلس نقيب المحامين في بيروت فادي المصري، في حضور أمينة سر مجلس النقابة المحامية مايا شهاب ، حيث تناول اللقاء شؤونا نقابية وتشريعية متصلة بنقابة المحامين وقانون إستقلالية القضاء .

وبعد اللقاء تحدث النقيب المصري : “تشرفت مع أمينة سر مجلس النقابة الأستاذة مايا شهاب بزيارة دولة رئيس مجلس النواب والإجتماع معه ، بحثنا أمورا وطنية تتعلق بتحصين لبنان وبسيادته لبنان وإستقلاله ، وبكل العمل المشترك بين المجلس النيابي والمجتمع الحقوقي في لبنان ولاسيما نقابة المحامين الذي هو عمل مهم جدا لكي نستطيع دائماً ان نكون محصنين فلبنان قوته بقوته ، وقوته بوحدة أبنائه وتضامنهم “.

واضاف النقيب المصري : كان هناك تشديد مشترك بين دولة الرئيس وبيننا على هذه الوحدة بين اللبنانيين وتضامن اللبنانيين بوجه أي خطر ، فالوحدة هي سر وجود لبنان ، وسر بقائه وسر هذه الفكرة اللبنانية الرائعة وهو المثال اللبناني للعالم والرئيس بري حريص عليه ، ونقابة المحامين تعتبر من أبرز الهيئات الحقوقية ومن ابرز هيئات المجتمع اللبناني التي تعتبر نفسها أم الصبي ونحن بالنسبة لنا وجود لبنان وبقاءه وطن للحرية وللإنسان هو هدف أسمى ودائماً حريصين عليه .

وتابع : ثم انتقلنا للبحث في مواضيع عدة ومنها مشاريع قوانين تتابعها النقابة مع المجلس النيابي وفي اللجان النيابية ، وكان لدينا عدة نقاط أحببنا بحثها مع دولة الرئيس ولاسيما مشروع إستقلالية القضاء أو قانون تنظيم القضاء الخاص ، والذي هو مهم جداً ويستكمل إعادة العمل وإعادة الحياة في العدلية والدوائر القضائية “.

وأكمل :” و كان لنا جولة أفق مع دولة الرئيس تتعلق ببعض الشؤون النقابية ، ودولة الرئيس محام و يهمه نقابة المحامين ودائماً نحن وإياه على تواصل ببعض الأمور ، وتكلمنا عن نظام آداب المهنة الجديد و سلمناه النسخة الأولى عنه ، وكان هناك حوار حول كل ما يتعلق بمصلحة المحامين ومستقبل مهنة المحاماة ، وأشاد دولته بالمنصة الإلكترونية الجديدة للمحامين والتي حققت اللامركزية النقابية حيث أصبح بوسع المحامي ان يتابع شؤونه ومعاملاته ودفع رسومه وإشتراكاته من أي مكان في العالم” .

وختم النقيب المصري :” هذه هي النقاط الأساسية التي تحدثنا فيها مع دولة الرئيس وسوف نستكمل البحث معه بخصوص قانون تنظيم المهنة الجديد الذي ندرسه ونحن سنضع في الأسابيع المقبلة اللمسات الأخيرة عليه بالاشتراك مع نقابة المحامين في طرابلس “.

ومن الزوار : المستشار الثقافي في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى لبنان السيد محمد رضا مرتضوي في زيارة بروتوكولية بعد تسلمه مهامه الجديدة .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام