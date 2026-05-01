القناة 13 العبرية: بحسب تقديرات الجيش الإسرائيلي، يمتلك حزب الله آلاف الطائرات المسيّرة المفخخة، بما فيها أبسط وأرخص النماذج التي يمكن شراؤها عبر الإنترنت ببضع مئات من الدولارات