الرئيس نبيه بري في عيد العمال: تحية وإعتزاز وتقدير للعمال الشهداء ولكل الشهداء الذين رسموا بدمهم خطا أحمرا في مواجهة خط الاحتلال الأصفر

لمناسبة الأول من أيار عيد العمال صدر عن رئيس مجلس النواب نبيه بري ما يلي :

في يوم العمال العالمي ، كلّ التضامن والمواساة مع عمّال لبنان، وأصحاب العمل، وأصحاب المهن الحرة ، والمزارعين والفلاحين، والمسعفين، والطواقم الطبية والتمريضية، والإعلاميين في البقاع والضاحية الجنوبية ولا سيّما الصامدين منهم في الجنوب واؤلئك الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق جراء العدوانية الإسرائيلية التي حولت ولا تزال تحول بأسلحتها وذخائرها المحرمة دوليا ، مصادر رزقهم وحقولهم ومنازلهم ومصانعهم إلى أرض محروقة في سابقة لم تشهد الانسانية مثيلا لها .

وأضاف الرئيس بري : تحية وإعتزاز وتقدير للعمال الشهداء ولكل الشهداء الذين رسموا بدمهم خطا أحمرا في مواجهة خط الاحتلال الأصفر مؤكدين أن الأرض هي كرامتنا وعرضنا وحقنا الذي يعلو ولا يعلى عليه مهما غلت التضحيات .

تابع رئيس المجلس : إن الأول من أيار هذا العام بكل ما يحمله من ألم ووجع ، يجب ان يكون دعوة وطنية مفتوحة للدولة بكل سلطاتها ، وللمجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية والعدلية للتحرك لإلزام إسرائيل وقف عدوانها فوراً قبل اي شيء آخر ، والاسراع لتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية حول الجرائم الذي تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي تنفيذها وتوثيقها بالصوت والصورة على نحو ممنهج بحق العمال وأماكن عملهم لاسيما المزارعين منهم في المناطق الحدودية الجنوبية وجنوب نهر الليطاني .

وختم الرئيس بري المجد للعمال والرحمة للعمال الشهداء وكل الشهداء والدعاء للجرحى بالشفاء العاجل .

المصدر: موقع المنار