الرئيس بري بحث مع وزير الإعلام وافرام في المستجدات سياسيا وتشريعيا

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص، حيث تم عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية وشؤوناً إعلامية.

وبعد اللقاء تحدث الوزير مرقص، فقال : “تشرفت كالعادة بزيارة دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري ، وكانت مناسبة للتمني له بظروف أفضل يمر بها البلد إن شاء الله مع حلول عيد الأضحى المبارك ، كما نتمنى أن تصبح الظروف أكثر تحسناً في سبيل عودة الاستقرار إلى البلاد ومنع تكرار الاعتداءات الإسرائيلية وتحرير الأسرى والإنسحاب الإسرائيلي، وتثبيت وتوسيع وقف إطلاق النار تمهيدا للدخول بالملفات الأساسية لناحية الانسحاب الإسرائيلي وعودة الأهل والأبناء إلى قراهم الجنوبية وإعادة إعمارها إن شاء الله”.

واضاف الوزير مرقص : “كما بحثنا في التطورات العامة ، ولا سيما منها الإعلام ودور الإعلام في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان، مع ضمان حرية الرأي والتعبير والإعلام المكفولة في الآن عينه”.

وختم : كما عرجنا على عدد من مشاريع واقتراحات القوانين التي تعني الإعلام، وكما قلت في مقابلتي التلفزيونية من على شاشة تلفزيون لبنان أول من أمس نحن كلنا ثقة بدولة رئيس مجلس النواب للنظر في هذه التشريعات الضرورية للإعلام”.

افرام

واستقبل الرئيس بري، النائب نعمة افرام وبحث معه في الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية وشؤونا وطنية وتشريعية.

وقال افرام في تصريح بعد اللقاء:” اود ان اشكر دولة الرئيس. كما العادة نطلّع منه على كل الأولويات والأساسيات ، ودولة الرئيس بعينه الثاقبة وأولوياته يعرف على الدوام وخاصةً اليوم أهمية الوحدة الوطنية والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية والعمل على كيفية ردم الهوّات التي في كل لحظة تظهر وبكل لحظة نعمل على ردمها” .

واضاف : “نحن جميعا مع دولة الرئيس ، همّنا الأول والأخير هو الوضع الداخلي اللبناني الذي هو الأساس ، فالوحدة الوطنية هي ما تبقّى لنا في لبنان ، يجب ان نعمل على حمايتها ليل نهار وممنوع ان تكون في خطر ، لأنها هي المستقبل ، فإذا كان حاضر اولادنا صعبا، فمستقبلهم يصبح معدوما إذا ما اختلفنا مع بعضنا” .

وختم افرام : “اليوم الوحدة الداخلية قوية ومتينة نريدها ان تبقى كذلك مع كل استحقاق ومع كل استحقاق يجب ان نبقى مع بعضنا البعض”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام