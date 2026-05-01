الرئيس عون في عيد العمال: ماضون في تحسين أوضاعكم وتعزيز حقوقكم رغم التحديات

حيّا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون العمال في عيدهم، مثنيًا على جهودهم اليومية وتضحياتهم المستمرة في سبيل بناء الوطن وصون كرامته، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.

وأشار عون إلى أن البلاد تواجه تحديات قاسية واستثنائية أثقلت كاهل المواطنين، وكان للعمال الحصة الأكبر منها، مؤكدًا إدراكه لحجم الضغوط التي يعانونها، من ضيق العيش إلى تداعيات الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.

ولفت إلى أن العمال أثبتوا صمودًا لافتًا وإصرارًا على الاستمرار في العمل والإنتاج رغم كل الصعوبات، معتبرًا أنهم يشكّلون الدعامة الأساسية للاقتصاد اللبناني.

وأوضح أن العمل جارٍ، بالتعاون مع الحكومة، على مسار إصلاحي يهدف إلى النهوض بالوضع الاقتصادي وتحقيق الاستقرار، رغم التعقيدات التي فرضتها الحرب الأخيرة، مشددًا على مواصلة الجهود لإعادة البناء واستعادة الثقة وخلق فرص عمل.

وأكد عون التزامه، مع الحكومة، بمواصلة العمل على تحسين أوضاع العمال، من خلال دعم حقوقهم وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتأمين بيئة عمل عادلة تحفظ كرامتهم وتكافئ جهودهم، مشددًا على أن العمال هم الركيزة الأساسية لأي نهوض اقتصادي في البلاد.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام