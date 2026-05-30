رئيس الجمهورية عرض مع سلام التطورات في الجنوب واجريا تقييماً لاجتماع الوفود العسكرية في واشنطن



‏استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الأمنية في الجنوب، في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتمددها إلى عدد من المدن والقرى الجنوبية لاسيما في قضاءي صور والنبطية، إضافة إلى استمرار أعمال تفجير المنازل وجرفها، وتدمير المعالم التاريخية في الجنوب. فضلا عن التهديدات المستمرة التي تطاول الآمنين والدعوات المتكررة لهم لمغادرة بيوتهم وأرزاقهم.

واتفق الرئيسان عون وسلام على تكثيف الاتصالات لوضع حد لهذه الممارسات الإسرائيلية المدانة.

واجرى الرئيسان تقييما للاجتماع الذي عقد في واشنطن بين الوفود العسكرية اللبنانية والأميركية والإسرائيلية والمداولات التي جرت فيه والتي أكد فيها الجانب اللبناني تمسكه بأولوية وقف إطلاق النار. وتناول البحث أيضا بين الرئيسين التحضيرات الجارية للجولة المقبلة من المفاوضات في ٢ و٣ حزيران المقبل.

وتم خلال الاجتماع عرض الأوضاع الأمنية في البلاد والمتابعة اليومية لاوضاع النازحين قسراً من منازلهم وممتلكاتهم.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام